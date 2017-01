POL-MS: Einbruch in unbewohntes Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Zwischen dem 18. Januar und dem 24. Januar brachen Unbekannte in ein unbewohntes, möbliertes Einfamilienhaus an der Pienersallee ein. Zeugen bemerkten das offen stehende Küchenfester und informierten die Polizei. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass Unbekannte die Jalousie des Küchenfensters hochschoben und dann mit einem Stein die Fensterscheibe einschlugen. In der Wohnung durchsuchten die Täter Schlafzimmer und den Kellerraum. Vermutlich nahmen die Eindringlinge Schmuck mit. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasser: Sophia Gehring

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell