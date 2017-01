POL-MS: Doppelter Diebstahl - Richter schickt 23-Jährigen in Untersuchungshaft

Münster (ots) - Am Montagmittag (23.1., 13:10 Uhr) beobachteten Zeugen, wie zwei Männer in einem Bekleidungsgeschäft an der Ludgeristraße zwei Oberteile an sich nahmen und gewaltsam die Sicherungen entfernten. Danach zogen die Diebe die schwarze Jacke und den roten Pullover an und flüchteten aus dem Laden. Die Zeugen folgten den beiden Tätern und riefen die Polizei. Die Beamten stellten die beiden 23 Jahre alten Männer kurze Zeit später und fanden das Diebesgut. Nur etwa zwei Stunden später tauchte einer der Diebe wiederum in der Innenstadt auf. Er schnappte sich in einem Pelzgeschäft am Roggenmarkt zwei Mäntel und rannte über den Alten Fischmarkt weg. Ein Zeuge verstellte dem Dieb den Weg. Der 23-Jährige ließ daraufhin seine Beute fallen und lief direkt den hinzugerufenen Polizisten in die Arme. Die Beamten nahmen den Mann fest. Ein Richter folgte gestern (24.1.) dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl gegen den Wiederholungstäter ohne festen Wohnsitz. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

