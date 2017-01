POL-MS: 33jähriger Pkw-Fahrer auf der BAB 31 schwer verletzt

Dorsten (ots) - Ein Schwerverletzter und 25.000 EUR Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Dienstagabend (24.01.2017, 17.47 Uhr)auf der BAB 31 in Fahrtrichtung Bottrop zwischen den Anschlussstellen Schermbeck und Dorsten-West. Nach bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei Recklinghausen war ein 33-jähriger Mann aus Bochum mit seinem Kleintransporter vom Rastplatz Lünings Kamp auf die BAB aufgefahren. Unmittelbar danach wechselte er auf die linke Fahrspur. Dabei kam es zu seinem Zusammenstoß mit 3 weiteren Pkw-Fahrern, die auf der linken Spur unterwegs waren und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnten. Der Fahrer des letzten Fahrzeugs, ein 33-jähriger Mann aus Rosendahl, wurde dabei schwer verletzt. Er wurde nach notärztlicher Behandlung am Unfallort einem Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. Lebensgefahr besteht aktuell nicht. Der linke Fahrstreifen war bis 19.30 Uhr gesperrt. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell