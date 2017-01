POL-MS: Einbruch über den Fahrradständer - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte Täter brachen am Montag (23.1., 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Im Dahl ein.

Die Täter stiegen auf einen Fahrradständer und erklimmten ein Hochparterre-Fenster. Dieses hebelten sie auf und drangen in die Räume ein. Die Unbekannten durchsuchten sämtliche Räume und nahmen Bargeld und Schmuck mit.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasser: Joel Lambers

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell