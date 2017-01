POL-MS: Pkw prallt gegen Radfahrer - 34-Jähriger schwer verletzt

Das Foto zeigt die Einmündung. Veröffentlichung mit dieser Pressemitteilung honorarfrei. Bildrechte: Polizeipräsidium Münster Bild-Infos Download

Münster (ots) - Am Montagabend (23.1, 17:55 Uhr) kollidierte der Pkw einer 52-jährigen Frau mit dem Fahrrad eines 34-jährigen Mannes. Die Frau fuhr mit ihrem Renault Twingo auf der Straße Am-Max-Klemens-Kanal in Richtung Münster. An der Einmündung zur Sprakeler Straße übersah sie nach ersten Erkenntnissen den 34-jährigen Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Mann war auf dem Radweg der Sprakeler Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Durch den Zusammenstoß stürzte der Münsteraner zu Boden. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Verfasser: Joel Lambers

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell