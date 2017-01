POL-MS: Gartenlaube aufgebrochen - Fahrrad gestohlen

Münster (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag (22.01. 22:30 Uhr bis 23.01. 07:30 Uhr) in eine Gartenlaube an der Straße Klapperhagen ein. Die Diebe hebelten die Tür zur Laube auf und entwendeten ein schwarzes Fahrrad der Marke Hendricks.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell