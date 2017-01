POL-MS: Einbrecher sitzen in Untersuchungshaft Nachtrag zur Pressemitteilung: "Erst Taschendiebstahl, dann Einbruch" (ots vom 23.01., um 13:22 Uhr)

Münster (ots) - Die zwei 26 und 37 Jahre alten Männer, die am Sonntagmorgen (22.1.) zunächst einem Münsteraner sein Handy aus der Hosentasche entwendet haben und später in ein Nagelstudio eingebrochen sind, wurden heute (23.1.) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Haftbefehle und schickte sie in Untersuchungshaft.

