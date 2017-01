POL-MS: Schmuck und Laptop bei Einbruch entwendet - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte brachen Samstag (21.1.) zwischen 8:30 Uhr und 20:15 Uhr in ein Reihenhaus an der Straße Goldbrink ein. Die Diebe hebelten die Kellertür auf und durchsuchten die Kellerräume. Anschließend suchten sie im Erdgeschoss nach Wertgegenständen und nahmen einen Laptop mit. In der ersten Etage entwendeten sie aus dem Schlafzimmer Schmuck. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell