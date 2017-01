POL-MS: Räuber lauert 90-Jähriger im Hausflur auf - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Ein Räuber lauerte einer 90-jährigen Münsteranerin am Samstagmittag (21.1., 12:28 Uhr) im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Straße Haus Sentmaring auf und entriss ihr die Handtasche. Die Hausbewohnerin kam vom Einkauf zurück und benutzte den Aufzug in die erste Etage. Beim Aussteigen stand der Mann plötzlich vor ihr. Er riss an ihrer Handtasche, die mehrfach um den Rollator-Griff gebunden war. Da die Gehhilfe auch mitgerissen wurde, stürzte die Münsteranerin zu Boden. Verletzt wurde sie glücklicherweise nicht. Der Dieb flüchtete mit ihrer roten Handtasche samt Bargeld, EC-Karte und Ausweis.

Er wird als schlank und gepflegt beschrieben. Der Dieb hat einen schwarzen Vollbart und war mit einem mittelblauen Kapuzenpullover bekleidet. Die Kapuze hatte er aufgesetzt.

Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

