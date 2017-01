POL-MS: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fußgänger

Münster, OT Albachten (ots) - Am Freitag, dem 20.01.2017, gegen 15.45 Uhr, befuhr eine 45-jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis Borken mit ihrem PKW den Kreisverkehr im OT Münster-Albachten, auf den die Dülmener Straße mit zwei Zufahrten, die Lindenallee und die Straße Rottkamp zulaufen. Sie beabsichtigte den Kreisverkehr an der Ausfahrt der Dülmener Straße in Fahrtrichtung Senden zu verlassen. Hierbei wurde sie von der tief stehenden Sonne geblendet. Zeitgleich überquerte ein 95-jähriger Fußgänger mit Rollater die Dülmener Str., die in Rtg. Senden führt, aus Rtg. Rottkamp kommend in Rtg. Lindenallee. In dem Moment, in dem er von der mittig in der Straße befindlichen Querungshilfe auf die Fahrbahn trat, stieß das Fahrzeug der 45-jährigen gegen den Rollator des 95-jährigen. Dadurch kam dieser zu Fall und stürzte gegen den fahrenden PKW. In Folge des Zusammenstoßes verletzte sich der 95-jährige schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. Die 45-jährige sowie die beiden in ihrem Fahrzeug mitfahrenden Kinder blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 300 Euro.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell