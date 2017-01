POL-MS: Fußgängerin tödlich verletzt

Münster (ots) - Gegen 15:40h kam es auf der Siemensstraße zu einem tragischen Verkehrsunfall. Der 71-jährige Fahrer eines Kastenwagens (Fiat Doblo) fuhr in Richtung Hammer Straße und geriet aus unbekannter Ursache auf den rechten Gehweg. Dort kollidierte er mit einer 58-jährigen Fußgängerin, die dort drei Hunde führte. Trotz des Einsatzes der Rettungskräfte verstarb die 58-jährige noch an der Unfallstelle an den schweren Verletzungen. Die Polizei führt die Ermittlungen zum Unfallhergang. Zur Zeit befindet sich ein bestellter Gutachter an der Unfallstelle. Der Abschnitt zwischen Robert-Bosch-Straße und Hammer Straße ist weiterhin gesperrt.

