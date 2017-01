POL-MS: Mit 2,2 Promille gegen Fiat Punto geprallt

Münster (ots) - Ein 30-jähriger Radfahrer prallte Donnerstagnachmittag (19.1., 16 Uhr) an der Wilhelmstraße mit 2,2 Promille gegen einen Fiat. Der Münsteraner war in Richtung Zentrum unterwegs und machte plötzlich einen Schlenker in den geparkten Punto. Es entstand glücklicherweise nur Sachschaden. Hinzugerufene Polizisten rochen die Alkoholfahne des 30-Jährigen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er musste seinen Führerschein abgeben.

