POL-MS: A 31 nach Lkw-Brand gesperrt

Lembeck (ots) - Die Autobahn 31 in Richtung Bottrop ist nach einem Lkw-Brand ab Lembeck noch bis voraussichtlich 13 Uhr komplett gesperrt. Der 24-jährige Fahrer hielt am Freitagmorgen (20.1., 6:15 Uhr) auf dem Seitenstreifen, weil sein vorderer, rechter Reifen geplatzt war. Nachdem er den mit Kupferrollen beladenen Lkw abgesichert hatte, roch er Brandgeruch und sah, wie das Fahrzeug in Flammen aufging. Seine 17-jährige Beifahrerin konnte sich noch rechtzeitig aus dem Führerhaus retten.

Hinzugerufene Polizisten sperrten die komplette Fahrbahn in Richtung Bottrop für die Löscharbeiten der Feuerwehr. Die Verkehrsbehinderungen dauern wegen des Umladens der zum Teil noch unbeschädigten Rollen und für die Bergung des MAN-Lkw weiterhin an. Ortskundige werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell