POL-MS: Verkehrsunfall mit Verletzten

Greven, BAB 1 (ots) - Am 19.01.2017, gegen 16:25 Uhr kommt der Fahrzeugverkehr auf der BAB 1 zwischen den Anschlussstellen Greven/FMO und Greven in Fahrtrichtung Dortmund verkehrsbedingt teilweise zum Stillstand. Zwei PKW-Fahrer können ihre Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen rechtzeitig zum Stillstand bringen. Ein nachfolgender PKW-Fahrer aus Münster kann sein Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache nicht rechtzeitig anhalten und kollidiert mit dem davor befindlichen PKW. Dieser wird durch den Aufprall auf zwei weitere Fahrzeuge aufgeschoben. Bei dem Unfall werden eine Person schwer und zwei leicht verletzt. Der Richtungsverkehr Dortmund muss kurzzeitg für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Im weiteren Verlauf wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt. Bedingt durch die Sperrmaßnahmen kommt es zur Staubildung. Die Sachschadenshöhe beträgt ca. 18.000,-EUR

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell