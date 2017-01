POL-MS: Vorfahrt missachtet - Zwei Verletzte nach Unfall

1 weiterer Medieninhalt

Münster (ots) - Zwei Leichtverletzte und etwa 9.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstagabend (17.01., 20.56 Uhr) an der Kreuzung Hensenstraße Ecke Gescherweg.

Ein 19-jähriger Nottulner war mit seinem BMW auf der Hensenstraße in Richtung Gievenbecker Weg unterwegs und bog an der Kreuzung nach links in den Gescherweg ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Mazda und missachtete die Vorfahrt. Die 51-jährige Mazda-Fahrerin kam aus Richtung Gievenbecker Weg und fuhr in Richtung Hensenstraße.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der 18-jährige Beifahrer des Nottulners und die 14-jährige Beifahrerin der Münsteranerin wurden leicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell