POL-MS: Auf Kipp stehendes Fenster aufgehebelt - Kasse leer geräumt

Münster (ots) - Unbekannte stiegen in der Nacht von Montag auf Dienstag (16.1., 23 Uhr bis 17.1., 5:30 Uhr) in einen Imbiss an der Überwasserstraße ein und nahmen Bargeld mit. Die Täter hebelten das zum Hof gelegene Fenster auf. Anschließend brachen sie die Kasse auf und nahmen einen dreistelligen Betrag mit. Sie flüchteten unerkannt.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

