POL-MS: Verkehrsunfall mit LKW und PKW, 3 Verletzte, 270.000 Euro Sachschaden, lange Vollsperrung der Fahrtrichtung Hannover

Bottrop, A2 Richtung Hannover (ots) - Am Montag, dem 16. Januar ereignete sich gegen 19:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A 2 in Richtung Hannover. Bei Bottrop wollte ein polnischer Fahrer mit seinem Klein-LKW auf die Tank- und Rastanlage Bottrop-Süd fahren. Auf dem Verzögerungsstreifen bremste er stark ab. Ein ebenfalls ausfahrender niederländischer LKW bemerkte dies und bremste ebenfalls bis zum Stillstand. Sein Fahrzeugheck ragte noch auf den rechten Fahrstreifen. Das bemerkte ein dort fahrender LKW-Fahrer aus Rumänien nicht rechtzeitig, kollidierte mit dem herausragenden Heck und wurde nach links über den mittleren und auf den linken Fahrstreifen abgewiesen. Dabei kollidierte er noch mit zwei dort fahrenden PKW, von denen einer aus Osnabrück kam. Die beiden Frauen wurden verletzt und nach einer Behandlung im Krankenhaus entlassen. Der rumänische LKW Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beschädigten Fahrzeuge wurden allesamt abgeschleppt. Es entstand an ihnen ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 270.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn Hannover wurde bis zur Beendigung der Bergung und Unfallaufnahme bis etwa 01:00 Uhr gesperrt, der Verkehr ab dem Kreuz Oberhausen abgeleitet. Die maximale Staulänge betrug 4 Kilometer.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell