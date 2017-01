POL-MS: Anschlussstelle Hiltrup nach Verkehrsunfall gesperrt

Münster_BAB A 1_Hiltrup (ots) - Nach einem Verkehrsunfall gegen 16:35h auf der Richtungsfahrbahn Bremen ist die Auffahrt an der Anschlussstelle Hiltrup vermutlich bis gegen 20:00h gesperrt. Nach den bisherigen Feststellungen hatte der Fahrer eines Gespanns (Klein-LKW mit Verkaufsanhänger) beim Überholen eines LKW die Kontrolle verloren. Der Anhäger geriet ins Schleudern und drückte den rechts fahrenden LKW gegen die Schutzplanken. Der Zugfahrzeug schleudete nach rechts in den Grünbereich und der Anhänger kam quer vor dem LKW zum Stillstand. Der LKW-Fahrer und die beiden Insassen im Klein-LKW wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 25.000 EUR geschätzt. Für die Dauer der Bergung ist der rechte Fahrstreifen Richtung Münster und die Auffahrt der AS Hiltrup gesperrt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell