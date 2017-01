POL-MS: Abgelenkt und Handy gestohlen - Zeugen gesucht

48155 Münster (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (15.1., 03:15 Uhr) ging ein 25 jähriger Münsteraner auf dem Weg am Stadthafen entlang in Richtung Hafenplatz. Hier sprach ihn ein Unbekannter an und bat um Feuer. Dann trat eine zweite Person hinzu, umarmte den Münsteraner und brachte ihn aus dem Gleichgewicht. Diesen Moment nutzen die Täter um das Mobiltelefon aus der Hosentasche zu entwenden.

Der erste Täter wird als 170 cm groß, zwischen 20 und 30 Jahren alt und südost-europäischem Aussehen beschrieben. Der Täter war bekleidet mit einem T-Shirt, einem Kapuzenpullover und einer Jacke.

Der zweite Täter war ca. 180 cm groß und gleichaltrig.

Hinweise bitte an die Polizei Münster, Telefon 0251 275-0.

