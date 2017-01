POL-MS: Handtasche im Hausflur entrissen - Zeugen gesucht

48153 Münster (ots) - Am Samstagnachmittag (14.1., 16:20 Uhr) kehrte eine 81 jährige Münsteraner nach dem Einkauf zu ihrer Wohnung an der Friedrich-Ebert-Straße zurück. Als sie bereits im Hausflur war, klopfte es an der Haustür. Als die ältere Dame die Haustür geöffnet hatte, ging ein junger Mann wortlos an ihr vorbei. Im Treppenhaus machte der Mann plötzlich kehrt, lief zurück zur Haustür und entriss im Vorbeigehen der Frau die über die Schulter getragene Handtasche. Er flüchtete mit der grauen Handtasche und dem darin enthaltenen Bargeld in Richtung Alfred-Krupp-Weg.

Der Täter wird beschrieben als 190 - 195 cm groß, schlank und ca. 15 Jahre jung. Er war zur Tatzeit dunkel gekleidet und trug eine Mütze oder Kapuze.

Hinweise bitte an die Polizei Münster, Telefon 0251 275-0.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell