POL-MS: Dreister Dieb entwendet Portemonnaie aus Johanniter-Fahrzeug

Münster (ots) - Ein dreister Dieb entwendete am Donnerstag (12.1.) zwischen 14 und 16 Uhr aus einem Johanniter-Fahrzeug ein Portemonnaie. Die beiden Mitarbeiter des gemeinnützigen Vereins führten mehrere Krankentransporte durch. An der Westfalenstraße bemerkte die 20-Jährige Angestellte dann, dass aus ihrer Handtasche die Geldbörse samt Ausweisen, Krankenkassenkarte, EC-Karte und Bargeld fehlte. Wo der Täter die Beute gemacht hat, ist bislang unklar. In einem kurzen Moment, in dem das Auto nicht verschlossen war, muss er sich unbeobachtet gefühlt haben.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell