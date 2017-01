POL-MS: Kleintransporter prallt auf Traktor-Gespann

Foto: Polizei Münster (Das Foto zeigt den verunfallten Kleintransporter) Veröffentlichung mit dieser Pressemitteilung honorarfrei. Bildrechte: Polizeipräsidium Münster Bild-Infos Download

Münster (ots) - Ein 38-jähriger Autofahrer aus Bad Salzuflen fuhr am Donnerstagmittag (12.01., 11.55 Uhr) an der Freckenhorster Straße mit seinem Kleintransporter auf ein Traktor-Gespann auf und wurde hierbei leicht verletzt.

Der 73-jährige Traktor-Fahrer kam aus Richtung Telgte und war in Richtung Münsterstraße unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache prallte der Kleintransporter ungebremst gegen den Anhänger. Rettungskräfte brachten den Mann aus Bad Salzuflen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

