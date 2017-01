POL-MS: Nach Autodiebstählen und Tankbetrug - Richter schickt 24-Jährigen in Haft

Münster (ots) - Ein 24-jähriger Mann aus Münster sitzt nach zahlreichen Diebstählen und Tankbetrügereien in Haft. Er stand schon vorher im Verdacht im Jahr 2016 mehre Autos und Kennzeichen im Bereich Münster, Gelsenkirchen, Coesfeld und Hagen gestohlen zu haben. Die Fahrzeuge betankte der junge Mann regelmäßig an Tankstellen in Münster und Umgebung, ohne die Rechnung hierfür zu bezahlen. Dabei wurde er mehrfach videographiert. Die Autos ließ der Beschuldigte nach der Nutzung immer im öffentlichen Verkehrsraum stehen. Bei den Ermittlungen gegen den 24-jährigen Mann aus Serbien stellte sich heraus, dass er noch nie im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Polizisten nahmen den Serben am Montagabend (9.1.) in einem Imbiss in Bahnhofsnähe fest.

In der polizeilichen Vernehmung räumte der Beschuldigte fünf Kraftfahrzeugdiebstähle und zahlreiche Kennzeichendiebstähle ein. Weiterhin gab er auch zwei Pkw-Aufbrüche, verschiedene Tankbetrügereien und eine Urkundenfälschung zu. Einen gestohlenen Mercedes 250 CDI/Coupe fanden die Kriminalisten am Montag (9.1.) im Hof an der Wohnanschrift des 24-Jährigen. Der 24-jährige Serbe war bereits im Alter von 17 Jahren als jugendlicher Intensivtäter zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren wegen 50 Pkw-Aufbrüchen verurteilt worden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell