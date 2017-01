POL-MS: Unbekannte brechen in Gartenlauben ein - Zeugen gesucht

Münster (ots) - In der Zeit von Dienstagmorgen bis Mittwochmorgen (10.1., 05.15 Uhr bis 11.1., 05.15 Uhr) brachen Unbekannte in zwölf Gartenlauben an der Straße "An der Alten Kirche" ein. Die Täter rissen Außenlampen mit Bewegungsmeldern ab, hebelten Türen und Tore auf und nahmen unter anderem einen Akkubohrer, eine Stichsäge und eine Gasflasche mit.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell