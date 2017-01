POL-MS: Diebes-Duo täuscht Kassiererin

Münster (ots) - Ein dreistes Diebes-Duo täuschte Mittwochnachmittag (11.1., 14:15 Uhr) eine Kassiererin in einem Supermarkt am Nottulner Landweg. Der 29-Jährige lenkte die Mitarbeiterin mit einer defekten EC-Karte ab, während die 32-jährige Diebin sich mit der Beute an der Kasse vorbeischlich. Eine aufmerksame Angestellte beobachtete die Tat, rannte der Frau hinterher und stoppte sie auf dem Parkplatz. Die Täterin schlug um sich und versuchte sich loszureißen. Der 29-Jährige kam seiner Komplizin zu Hilfe, bedrohte die Zeugin und würgte sie. Hinzugerufene Polizisten trennten die Parteien. Das Duo erwartet nun ein Strafverfahren.

