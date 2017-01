POL-MS: Nach Verkehrsverstößen mit 1,46 Promille gestoppt

Münster (ots) - Polizisten stoppten am frühen Donnerstagmorgen (12.1., 3:50) einen 25-jährigen Autofahrer mit 1,46 Promille am Alten Fischmarkt. Der Grevener fiel den Beamten in seinem BMW auf, weil er verbotenerweise abbog und anschließend in die falsche Richtung einer Einbahnstraße fuhr. Bei der Kontrolle rochen die Einsatzkräfte sofort die Alkoholfahne des 25-Jährigen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste er abgeben. Zudem erwartet ihn nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell