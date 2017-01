POL-MS: Jugendlicher tritt gegen Außenspiegel

Münster (ots) - Ein 14-jähriger Münsteraner trat am Dienstagabend (10.1., 23:10 Uhr) gegen die Außenspiegel von vier geparkten Autos an der Straße "An der Alten Kirche". Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete wie der Mann gegen die Spiegel von vier hintereinander geparkten Pkw trat und anschließend in ein Haus verschwand. Er wählte sofort die "110" und beschrieb den Täter. Die hinzugerufenen Beamten ermittelten den 14-jährigen Vandalen schnell. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell