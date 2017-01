POL-MS: Vollsperrung und 100.000 Euro Sachschaden bei Unfall auf der Autobahn 43 bei Recklinghausen

Das Foto zeigt den Sattelzug nach dem Unfall. Veröffentlichung mit dieser Pressemitteilung honorarfrei. Bildrechte: Polizeipräsidium Münster Bild-Infos Download

Recklinghausen/Münster (ots) - Nach einem Unfall auf der Autobahn 43 bei Recklinghausen am Mittwochvormittag (11.1., 10:36 Uhr) ist die Fahrbahn in Richtung Münster voll gesperrt. Ein 48-jähriger Mann aus Polen war mit seinem Sattelzug in Richtung Münster unterwegs, als sich der mit Farbpigmenten beladene Auflieger aufschaukelte. Der Sattelzug geriet ins Schleudern, drehte sich und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Der Auflieger blieb auf der Fahrbahn stehen. Für die Bergung des Lkw ist die Autobahn ab der Anschlussstelle Recklinghausen/ Herten noch bis mindestens 15:30 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro.

