POL-MS: Über Rolltor geklettert und Fenster aufgehebelt - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte brachen am frühen Mittwochmorgen (11.1, 3:14 Uhr) in ein Ausbildungszentrum an der Kinderhauser Straße ein und nahmen einen Laptop mit. Die Täter kletterten über ein Rolltor auf das Gelände und stiegen auf ein Vordach. Im ersten Geschoss hebelten sie ein Fenster auf und stiegen ein. Im Gebäude zerstörten sie Schlösser von vier Bürotüren und suchten nach Wertgegenständen. Eine aufmerksame Zeugin hörte laute Knackgeräusche und alarmierte sofort die Polizei. Die Diebe flüchteten jedoch unerkannt, bevor die hinzugerufenen Beamten eintrafen. Ihr Stemmeisen ließen sie liegen. Die Beute hat einen Wert von 1.000 Euro, der Sachschaden ist wesentlich höher.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell