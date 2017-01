POL-MS: Zwei verletzte Radfahrer bei Schulwegunfall

Münster (ots) - Am Montagmittag (09.01., 13.10 Uhr) stießen zwei zehnjährige Schüler auf der Wienburgstraße mit ihren Fahrradlenkern zusammen und stürzten. Ein entgegenkommender 22-jähriger Radfahrer konnte den am Boden liegenden Kindern nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kam zu Fall. Bei den Unfällen wurden einer der Schüler leicht und der entgegenkommende Radler schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die sie in ein Krankenhaus.

Die Schüler fuhren ersten Ermittlungen zur Folge nebeneinander auf der Wienburgstraße in Richtung Friesenring und gerieten aus bislang unbekannten Gründen mit den Lenkern zusammen. Bei dem 22-Jährigen besteht der Verdacht, dass er den Kindern auf der falschen Seite entgegen kam. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

