POL-MS: Mit Whisky-Flasche ins Gesicht geschlagen

Münster (ots) - Ein Unbekannter schlug Montagabend (9.1., 18:30 Uhr) einem 18-jährigen Münsteraner mit einer Whisky-Flasche in einem Omnibus ins Gesicht. Der Bus fuhr im Zentrum die Bogenstraße und die Straße "An der Apostelkirche" entlang, als der Münsteraner und ein Begleiter des Unbekannten in einen Streit gerieten. Plötzlich mischte der Täter sich ein und knallte dem 18-Jährigen die fast volle Flasche gegen den Kopf und verletzte ihn hierdurch. Am Bült stiegen die beiden Männer dann aus dem Bus aus und flüchteten Richtung Innenstadt. Der Schläger ist circa 35 Jahre alt, 1,85 Meter groß und schlank. Er trug eine Mütze und eine blaue Hose. Er sprach ohne Akzent Deutsch. Der Begleiter ist circa 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und sah dem Täter sehr ähnlich. Er hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen.

Hinweise zu den zwei Männern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell