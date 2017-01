POL-MS: Einbruch durch Wintergarten - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte stiegen Montag (9.1.) in der Zeit von 16:30 bis 20 Uhr durch einen Wintergarten in ein Einfamilienhaus an der Moränenstraße ein. Die Täter brachen die Tür auf und durchsuchten in dem Haus alle Zimmer. Sie nahmen einen 40-Zoll- und einen 24-Zoll-Fernseher, einen Kunststoff-Beistelltisch, ein Tablet, Schmuck und Bargeld mit. Sie flüchteten unerkannt durch den Wintergarten. Vermutlich haben die Diebe ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

