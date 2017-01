POL-MS: Sattelzug überfährt Mittelschutzplanke

Münster_BAB A 2_Gladbeck (ots) - Gegen 21:30h verlor der 40-jähriger Fahrer eines Sattelzuges auf der A 2 RF Hannover vor der Anschlussstelle Gladbeck-Ellinghorst die Kontrolle und überfuhr ca. 100 Meter Mittelschutzplanke. Der Fahrer wurde leicht verletzt, zwei PKW wurden durch Trümmerteile beschädigt. Da der LKW auch umweltgefährdende Stoffe geladen hatte, wurden zur Gefahrenerkundung durch die Feuerwehr Bottrop zunächst beide Richtungsfahrbahnen der Autobahn gesperrt und der Verkehr im AD Bottrop bzw. an der Anschlussstelle Essen/Gladbeck abgeleitet. Zu einer Freisetzung von Gefahrgut bei dem Unfall kam es jedoch nicht und die Richtungsfahrbahn Oberhausen konnte gegen 00:00h wieder frei gegeben werden. Die Bergungsarbeiten am LKW dauern zur Zeit an. Der Verkehr wird seit 03:00h an der Unfallstelle vorbei geführt. Aufgrund der Beschädigung an der Mittelschutzplanke bleiben in beiden Fahrtrichtungen jeweils die linken Fahrstreifen gesperrt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 170.000 Euro. Gegen 00:00h wurde im Rückstau vor der Unfallstelle der Einsatz des Notarztes erforderlich, da bei einer Frau plötzlich Wehen eingesetzt hatten. Die werdende Mutter wurde ins Marienhospital nach Bottrop gebracht.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell