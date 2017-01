POL-MS: Beim Überholen die Kontrolle verloren - Autofahrer schwer verletzt

Münster (ots) - Ein 37-jähriger Autofahrer verlor am Montagmorgen (9.1., 8:36 Uhr) beim Überholen auf der Autobahn 1 bei Ascheberg die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann aus Holzwickede war auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Münster unterwegs. Neben dem Mercedes fuhr ein 26-jähriger Sattelzugfahrer auf dem rechten Fahrstreifen. Auf Höhe des Führerhauses des Lkw driftete die C-Klasse nach rechts, streifte den Sattelzug und kam an der Schutzplanke zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der 37-Jährige schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von 8.500 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell