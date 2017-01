POL-MS: Einbrecher stellt Herdplatte an

Münster (ots) - Ein Einbrecher stellte in einer Wohnung an der Schwelingstraße am frühen Montagmorgen (9.1., gegen 1 Uhr) die Herdplatte an. Der Täter verschaffte sich auf unbekannte Weise Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus und brach in die Wohnung im vierten Obergeschoss ein. Der Wohnungsinhaber kehrte gegen 1 Uhr zurück und bemerkte, dass der Herd an war. Beim Ausstellen kam ihm ein Fremder aus dem Schlafzimmer entgegen und flüchtete unerkannt. Hinweise zu dem Einbrecher nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

