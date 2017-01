POL-MS: Diebstähle in Gaststätten und Bars - Festnahme eines Tatverdächtigen

Münster (ots) - In mindestens fünf Fällen entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag (06.01. bis 07.01) Unbekannte Jacken und Handtaschen der Besucher von Bars und Kneipen.

Die Bestohlenen hatten ihre Jacken und Taschen neben sich oder in unmittelbarer Nähe abgelegt.

Die Täter nutzten die Unachtsamkeit aus und entwendeten in einem unbeobachteten Augenblick die kompletten Jacken beziehungsweise deren Inhalt.

Am Samstagmorgen (07.01., 02.50 Uhr) erwischten zwei Männer in einer Bar an der Mauritzstraße einen 26-Jährigen Mann. Dieser hatte ihre Jacken entwendet, übereinander angezogen und wollte sich gerade damit aus dem Staub machen. Die hinzugerufenen Polizisten fanden bei dem Tatverdächtigen Beute aus weiteren Diebstählen und nahmen ihn fest. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Darüber hinaus bittet die Polizei Gaststättenbesucher, auf ihre Geldbörsen aufzupassen und diese möglichst dicht am Körper zu tragen.

