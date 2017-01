POL-MS: Autofahrerin missachtet Vorfahrt - Radfahrerin leicht verletzt

Münster (ots) - Eine 25-jährige VW-Fahrerin hat am Freitagmorgen (05.01., 10.10 Uhr) an der Einmündung Melchersstraße Ecke Kinderhauser Straße eine 27-jährige Radfahrerin beim Abbiegen übersehen und diese leicht verletzt.

Die 25-jährige Autofahrerin war auf der Kinderhauser Straße in Richtung Melchersstraße unterwegs. An der Einmündung fuhr sie mit ihrem Wagen in die Melchersstraße ein und übersah dabei in Richtung Grevener Straße fahrende Radlerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radlerin zu Boden.

