POL-MS: 26-jähriger fällt durch riskantes Überholmanöver an der Sprakeler Straße auf

Münster (ots) - Ein 26-jähriger Münsteraner fiel Zeugen am Donnerstagabend (5.1., 19:50) durch seine riskante Fahrweise an der Sprakeler Straße in Richtung Greven auf. Der junge Mann überholte vor einer Rechtskurve gleich zwei Fahrzeuge, obwohl in diesem Bereich ein Überholverbot gilt. Ein entgegenkommendes Fahrzeug konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Ein weiteres Auto musste im Gegenverkehr in den Grünstreifen ausweichen. Den 26-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Die Polizei ist in diesem Zusammenhang auf der Suche nach den geschädigten Verkehrsteilnehmern und bittet diese sich unter der Telefonnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell