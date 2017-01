POL-MS: Verletzte nach Kellerbrand in der Dammstraße

Münster (ots) - Gegen 01:00h kam es zu einem Kellerbrand an der Dammstraße. Aus bisher nicht geklärter Ursache waren im Keller gelagerte Materialien in Brand geraten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Bewohner der Gebäude Nr. 1, 3 und 5, teilweise mittels Drehleitereinsatz, in Sicheheit gebracht. Nach dem Löscheinsatz der Feuerwehr hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Infolge einer Rauchgasintoxikation wurden 6 Bewohner, darunter zwei Kinder, in Krankenhäuser eingeliefert. Aufgrund stark beschädigter Stromleitungen wurde ein Gebäudeteil zur Abwehr weitergehender Gefahren zunächst gesperrt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Für den Einsatz der Feuerwehr war die Hafenstraße für über eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell