POL-MS: Tageswohnungseinbrecher erbeuten Schmuck und Uhren - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte brachen am Mittwoch in einem Zeitraum von zwei Stunden (04.01., 16 Uhr bis 18:10 Uhr) in ein Reihenhaus an der Straße Am Schütthook ein und entwendeten zwei Uhren und Schmuck.

Die Täter kamen durch den Garten zur Terrasse und durchstachen hier das Glas der Tür in Höhe des Griffes. Beim Durchstechen zersplitterte die Scheibe. Den Einbrechern gelang es dadurch, große Scheibenteile zur Seite zu drücken und hindurch zu steigen. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume und Möbelstücke nach Wertsachen. Anschließend konnten die Straftäter mit der Beute entkommen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

