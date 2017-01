POL-MS: Auffahrunfall an der Von-Esmarch-Straße - Alkoholtest zeigt 1,6 Promille

1 weiterer Medieninhalt

Das Foto zeigt die Situation nach dem Unfall. Veröffentlichung mit dieser Pressemitteilung honorarfrei. Bildrechte: Polizeipräsidium Münster Bild-Infos Download

Münster (ots) - Ein betrunkener Autofahrer verursachte am Mittwochmittag (4.1., 14:40 Uhr) einen Verkehrsunfall auf der Von-Esmarch-Straße. Der 65-jährige Münsteraner fuhr mit seinem VW Passat in Richtung Kreisverkehr, als er plötzlich in das Heck eines voraus fahrenden Daimler-Benz krachte. Die 46-jährige Daimler-Fahrerin hatte im stockenden Verkehr vor dem Kreisverkehr gebremst. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Daimler auf den Peugeot eines 52-jährigen Wallenhorster geschoben. Dieser wartete vor dem Kreisverkehr. Bei der Unfallaufnahme rochen die Beamten Alkohol in der Atemluft des 65-jährigen VW-Fahrers. Ein freiwilliger Test zeigte 1,6 Promille. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von knapp 18.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell