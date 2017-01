POL-MS: Autofahrer übersieht Radfahrer an der Hammer Straße

Münster (ots) - Ein 29-jähriger Opel-Fahrer hat am Mittwochmittag (04.01., 12.00 Uhr) an der Einmündung Hammer Straße Ecke Düesbergweg einen gleichalten Radfahrer beim Abbiegen übersehen und diesen leicht verletzt.

Der 29-jährige Autofahrer war in Richtung Preußen-Stadion unterwegs. An der Einmündung zum Düesbergweg bog er nach rechts ab. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei den Radfahrer, der auf dem Radweg in die gleiche Richtung fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radler zu Boden.

