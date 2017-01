POL-MS: Diebe schlagen Scheibe ein - Sonnenbrille weg

Münster (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (02.01., 19:00 Uhr bis 03.01., 07:20 Uhr) schlugen Unbekannte die rechte vordere Seitenscheibe eines VW Golf 6 am Rüschhausweg ein. Das Auto parkte in einer Tiefgarage. Die Diebe nahmen aus der Mittelkonsole ein Lederetui mit einer Ray-Ban Sonnenbrille mit.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell