POL-MS: Räuber flüchten ohne Beute - Opfer setzt sich zur Wehr - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Mit den Worten "Gib mir Deine Handtasche oder ich steche Dich ab!" drohten zwei Unbekannte einer 49-jährigen Münsteranerin an der Steinkuhle am Dienstagabend (03.01., 18.20 Uhr).

Die 49-Jährige legte gerade Ihren Einkaufskorb in ihr Auto als sie bemerkte, dass jemand neben ihr in den Kofferraum nach dem Korb greifen wollte. Die Frau schlug sofort die Kofferraumklappe zu, drehte sich um und sah sich plötzlich den zwei drohenden Angreifern gegenüber. Die 49-Jährige weigerte sich jedoch, die Tasche herauszugeben und rief laut um Hilfe.

Als der Mann neben seiner Drohung auch noch den Arm hob und etwas in seiner Hand aufblitzte, trat die Frau aus Angst sogleich zu. Dabei landete sie einen Volltreffer in dessen Nierengegend. Der Angreifer sackte zusammen und konnte nur mit Hilfe des zweiten Täters in Richtung Osthofstraße flüchten.

Die beiden Räuber sind ca. 1,70 Meter groß, haben normale Figuren und trugen dunkle Kleidung. Der drohende Angreifer trug eine Sturmhaube, der andere eine Kapuzenjacke und einen dunklen Schlauchschal, den er vor Nase und Mund trug.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell