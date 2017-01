POL-MS: Pkw erfasst Radfahrer - 51-Jähriger leicht verletzt

Münster (ots) - Leicht verletzt wurde am Mittwochmorgen (4.1., 06:14 Uhr) ein 51-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall an der Mecklenbecker Straße. Der Mann war auf dem Radweg in Richtung Stadtmitte unterwegs. Eine 38-jährige Frau aus Senden kam mit ihrem Ford von der Boeselagerstraße und bog nach rechts in die Mecklenbecker Straße ab. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen den Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 51-Jährige stürzte zu Boden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell