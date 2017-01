POL-MS: OTS-POL MS: Sattelzug kollidiert mit Mittelschutzplanke (03.01.2017, 21:58h)

Münster_A 31_Gem. Dorsten (ots) - Die Bergung des verunfallten LKW ist abgeschlossen. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn Bottrop an der AS Dorsten/Lembeck konnte gegen 01:00h aufgehoben werden. Aufgrund der Schäden an der Mittelschutzplanke bleibt der linke Fahrstreifen in Richtung Emden weiterhin gesperrt. Hier müssen im laufe des Tages Reparaturarbeiten im Mittelstreifen bzw. an den Schutzplanken durchgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell