POL-MS: Sattelzug kollidiert mit Mittelschutzplanke

Münster_A 31_Gem. Dorsten (ots) - Gegen 20:00h befuhr ein 52-jähriger aus Gronau mit seinem Sattelzug die A 31 in Richtung Bottrop. Vermutlich durch eine plötzliche Lenkbewegung verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr nach links über beide Fahrstreifen und kollierte mit der Mittelschutzplanke. Der 52-jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Sattelzugmaschine mit Kühlauflieger muss zur Zeit abgesichert und anschließend geborgen werden. Durch die AM Dorsten wird der Verkehr an der AS Dorsten/Lembeck abgeleitet. Der linke Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Emden musste ebenfalls gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

