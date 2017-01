POL-MS: Autobahn 1 nach Verkehrsunfall wieder frei Nachtrag zur Pressemitteilung "Autobahn 1 nach Verkehrsunfall bei Ascheberg in Richtung Dortmund gesperrt" (ots vom 3.1., 14:57 Uhr)

Münster (ots) - Nach dem Verkehrsunfall am Mittag (3.1., 13:26 Uhr) ist die Autobahn 1 in Richtung Dortmund wieder frei. Auch die Auffahrt auf die Autobahn 1 an der Anschlussstelle Ascheberg in Richtung Dortmund ist wieder möglich. Der Verkehr läuft ab dem Stauende bei Münster Hiltrup langsam wieder an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell