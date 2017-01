POL-MS: Autobahn 1 nach Verkehrsunfall bei Ascheberg in Richtung Dortmund gesperrt

Münster/Ascheberg (ots) - Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw am Mittag (3.1.2017 um 13.26 Uhr) ist die Autobahn 1 in Richtung Dortmund ab Ascheberg gesperrt. Aus bislang unklarer Ursache prallte der mit zwei Personen besetzte Mercedes-Benz kurz hinter der Anschlussstelle Ascheberg gegen das Heck eines 12-Tonners aus Diepholz. Dabei wurden der Pkw-Fahrer und seine Beifahrerin schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in verschiedene Krankenhäuser. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge dauern an. Es staut sich auf einer Länge von 7 Kilometern.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell