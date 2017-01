POL-MS: Zwei weitere Einbrüche In Angelmodde - Zeugen gesucht Nachtrag zur Pressemitteilung: "Einbruch in Angelmodde - Polizei sucht Zeugen" (ots vom 03.01., um 12.34 Uhr)

Münster (ots) - Am Montag (02.01., 07 Uhr bis 18.40 Uhr) brachen Unbekannte in ein Reihenmittelhaus an der Straße Zum Erlenbusch ein und entwendeten Schmuck.

Die Einbrecher kamen durch den Garten zum Haus. An der Terrasse hebelten sie die doppelflügelige Tür auf und durchsuchten sämtliche Räume und Möbelstücke. Mit mehreren Ohrringen entkamen die Täter unerkannt. In der Nähe des Hauses beobachtete eine Zeugin einen etwa 45-jährigen Mann. Dieser ist circa 1,85 Meter groß, hat eine schlanke Figur, war unrasiert und trug dunkle Bekleidung mit einer Kapuze auf dem Kopf.

An der Homannstraße brachen Unbekannte am Montag (02.01., 06.30 bis 17.30 Uhr) in eine Erdgeschosswohnung ein. Die Täter kletterten über eine niedrige Balkonbrüstung und hebelten dort die Balkontür auf. Die Wohnung durchsuchten die Täter gezielt nach Wertgegenständen und entkamen mit Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

